В Лигу ВТБ поступили заявки от «Самары», МБА, «Руны» и «Уралмаша». Состав участников утвердят 14 июня

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Совет Единой лиги ВТБ 14 июня утвердит состав участников на сезон-2022/23.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турнира.

В Лигу поступили четыре заявки от новых клубов, которые на данный момент представляют российскую Суперлигу – «Самары», МБА, «Руны» и «Уралмаша».

«Наличие заявки еще не означает вступление клуба в лигу. Есть регламент, которому команда должна соответствовать. Все это выносится на совет лиги, где путем голосования принимается окончательное решение по новым участникам», – отметили в пресс-службе Лиги ВТБ.

Регулярный чемпионат сезона-21/22 Лига ВТБ завершала с десятью участниками, включая восемь российских клубов.

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