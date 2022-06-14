Сергей Кущенко: «Уралмаш» и «Руна» могут стать участниками Лиги ВТБ в будущем»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил решение отклонить заявки и «Руны» на вступление в состав участников турнира.

«Они очень прилично развиваются, но по причинам строгого регламента и жестких условий соответствия они пока не стали участниками. Мы уведомили, что им надо сделать и улучшить, чтобы в дальнейшем стать участниками Единой лиги ВТБ.

Главная задача на следующий сезон – постараться сохранить баскетбол на высоком уровне. Сложная задача, но механизмы, которые лига совместно с правительством РФ и Минспортом выработала, сохраняются, они известны, мы понимаем, что необходимо делать», – сказал Кущенко.

К турниру присоединились «Самара» и МБА.

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