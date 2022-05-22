Евгений Пашутин: «Команды Суперлиги-1 смогут достойно выступать в Лиге ВТБ, лучше, чем «Зелена-Гура»

Главный тренер чемпиона Суперлиги-1 «Уралмаша» считает, что команды Суперлиги будут выступать в Лиге ВТБ лучше польской «Зелена-Гуры»

«Да, конечно, я приветствую расширение Единой лиги ВТБ. Клубы к этому готовы, в первую очередь «Уралмаш», но и , думаю, тоже.

Наши клубы выросли как в организационном плане, так и в баскетбольном. Уверен, команды смогут достойно выступать в Единой лиге ВТБ, лучше, чем «Зелена-Гура», – сказал Пашутин.

Совет Единой лиги ВТБ 14 июня утвердит состав участников на сезон-2022/23. В лигу поступили четыре заявки от новых клубов, которые на данный момент представляют российскую Суперлигу – «Самары», МБА, «Руны» и «Уралмаша».

«Уралмаш» – с титулом, Пашутин – непобедимый, бывший чемпион – без медалей. Итоги плей-офф суперлиги-1