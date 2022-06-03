Илона Корстин: «Никто еще так долго и так достойно не противостоял ЦСКА»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от финальной серии плей-офф между ЦСКА и «Зенитом» (3-3).

«Мы смотрим невероятно интересную финальную серию – никто еще так долго и так достойно не противостоял ЦСКА.

С самого начала было видно, что «Зенит» настроен и готов к длинной серии. Хави Паскуаль использует широкую ротацию, у него задействованы все игроки состава, он дает отдохнуть лидерам и доверяет всем своим подопечным. И самое важное, что все игроки, которые выходят на паркет, совершают какие-то полезные действия.

У ЦСКА же было видно, что лидеры подустали, ведь Швед и Милутинов проводят большое количество времени на паркете. Первую половину, как и всегда, они провели на высоком уровне, а потом уже чувствовалась усталость, и из-за этого пошли ошибки.

Приятно, что в «Зените» российские баскетболисты действительно играют важную роль. Тот же Фридзон, который в важный момент вышел и забил свои очки. Сначала роль основного плеймейкера играл Дмитрий Кулагин, который выбыл из-за травмы, а теперь Захаров достойно его заменил. Сергей Карасев – самый результативный в своей команде. Считаю, что «Зенит» выиграл за счет более широкой ротации. И игроки на протяжении этой серии были в тонусе. Они понимают, что в любой момент тренер может выпустить их на паркет, и они всегда готовы.

Отдельно стоит отметить посещаемость на финальной серии. Рекорд сезона на пятом матче в Москве, солд-ауты в Санкт-Петербурге – болельщики создают на аренах невероятную атмосферу. Я с нетерпением жду седьмую игру – первую в истории лиги. Пусть победит сильнейший», – сказала Корстин.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч