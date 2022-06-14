Эндрю Уиггинс: «Мы голодны, мы хотим победить»

Форвард «Уорриорз» рассказал о настрое команды после победы над «Селтикс» в пятом матче финальной серии (104:94, 3-2), которая приблизила калифорнийцев к завоеванию титула.

На счету Уиггинса в понедельник 26 очков и 13 подборов.

«Мы здесь, мы голодны, мы хотим победить.

Я просто стараюсь делать все возможное для победы, все детали и мелочи. Набираю очки, подбираю, защищаюсь. Я сделаю на площадке все, о чем меня попросят, лишь бы победить.

3-2 в серии? Я взволнован и рад. Это уникальная возможность. Я очень много работал ради этого, вся команда работала. Я взволнован и не могу дождаться следующей игры», – заявил канадец.

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