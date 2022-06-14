Эл Хорфорд – о 2-3 в серии: «Скоро узнаем, из чего мы сделаны»

Центровой «Селтикс» подвел итоги пятого матча финальной серии НБА против «Уорриорз» (94:104, 2-3).

«Мы были недостаточно хороши в определенные моменты пятого матча, нам не хватило четкости, мы не показали тот уровень, который требовался. Очень жаль.

Теперь нам некуда отступать. Скоро узнаем, из чего мы сделаны», – заявил Хорфорд.

Шестая встреча решающего противостояния сезона состоится в четверг в .

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