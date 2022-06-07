Инсайдер Билл Орэм: «Обмен Уэстбрук – Ирвинг видится логичным решением»

Инсайдер The Athletic Билл Орэм заявил, что не удивился бы обмену между и «Нетс» с участием звездных разыгрывающих и .

«Подобный вариант не кажется мне безумным. Не знаю, случится ли это, но с логической точки зрения это имеет смысл. С логической точки зрения, «Нетс» устали от Кайри Ирвинга. «Лейкерс» устали от Рассела Уэстбрука. Тем не менее, «Нетс» знают, что у них в данном случае имеется лучший игрок и лучший актив, несмотря на все особенности Кайри», – заявил Орэм.

«Лейкерс» с Уэстбруком в составе не попали в плей-офф.

Ирвинг пропустил большую часть сезона из-за отказа от вакцинации, «Нетс» по ходу обменяли Джеймса Хардена и вылетели в первом раунде.

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