«Лейкерс» проявляют интерес к Коллину Секстону

Разыгрывающий «Кавальерс» входит в сферу интересов .

Об этом сообщает инсайдер Hoops Wire Сэм Эмико.

В 11 матчах текущей регулярки Секстон набирал в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

В межсезонье-2022 Секстон становится ограниченно свободным агентом. Предположительно, «Лейкерс» могли бы заполучить Коллина за счет сделки по схеме сайн-энд-трейд с участием .

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