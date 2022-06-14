Jay-Z посетил пятый матч финала НБА в Сан-Франциско

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Известный музыкант и продюсер Jay-Z посетил пятый матч финальной серии НБА в Сан-Франциско в компании дочери Блю Айви.

«Уорриорз» победили «Селтикс» со счетом 104:94 и находятся в шаге от завоевания чемпионского титула (3-2).

После игры Шон Картер поздравил с победой лидера «воинов» Стефена Карри.

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

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