Jay-Z посетил пятый матч финала НБА в Сан-Франциско

Известный музыкант и продюсер Jay-Z посетил пятый матч финальной серии НБА в Сан-Франциско в компании дочери Блю Айви.
«Уорриорз» победили «Селтикс» со счетом 104:94 и находятся в шаге от завоевания чемпионского титула (3-2).
После игры Шон Картер поздравил с победой лидера «воинов» Стефена Карри.
Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона
Steph and Jay-Z 🙏 (via @warriors)pic.twitter.com/YzVjkXJiE4— Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2022