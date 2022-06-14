Стеф Карри во время предматчевого ритуала ударил мяч ногой и попал в комментаторов

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри перед пятой игрой финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2) провел традиционную перепасовку баскетбольным мячом.

После удара Стефа мяч полетел в сторону столика, за которым расположились комментаторы NBA TV. 

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд быстро сориентировался и удачно прервал полет мяча.

У Карри в понедельник прервалась рекордная серия, в рамках которой он реализовывал хотя бы по одному трехочковому в 233 матчах подряд.

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

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