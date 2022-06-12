Стефен Карри: «Болельщики «Селтикс» помогли мне завестись в 4-м матче»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что болельщики помогли ему завестись в четвертом матче финальной серии плей-офф (107:97, 2-2).

«Да, враждебная атмосфера, все эти скандирования и выходки болельщиков сыграли большую роль. «Бостон» понимал, насколько важен для них этот матч. Если бы им удалось победить, они взяли бы серию под свой контроль.

Мы знаем по своему опыту, как быстро может измениться ситуация в финальной серии. Мы проходили через это», – сказал Карри.

Карри набрал в матче 43 очка и помог своей команде сравнять счет в финальной серии.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале