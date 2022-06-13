Клэй Томпсон – о возвращении в финал после травмы: «Я бы не стал ничего менять»

Защитник «Уорриорз» заявил, что гордится проделанной работой после получения серьезной травмы колена.

Томпсон получил разрыв крестообразной связки ровно три года назад, 13 июня 2019-го в матче финальной серии против «Рэпторс».

«Снова оказавшись здесь, я бы не стал ничего менять.

Я благодарен и удовлетворен. Все, что я делал, позволило оказаться здесь. Да, я бы не стал менять вообще ничего», – заявил Томпсон.

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