«Океан исцеляет разум, тело и душу». Клэй Томпсон искупался в заливе накануне 5-го матча

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон искупался в заливе Сан-Франциско, чтобы очистить сознание накануне пятого матча финальной серии плей-офф против «Бостона» (2-2).

Клэй опубликовал фото в сторис Instagram, написав: «Океан исцеляет разум, тело и душу».

В субботу «Уорриорз» вернулись в Сан-Франциско, проведя почти неделю в Бостоне. Пятый матч серии состоится в понедельник.

После четырех матчей Томпсон занимает второе место в команде по результативности, набирая 17,3 очка в среднем за встречу.

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