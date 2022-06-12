«Океан исцеляет разум, тело и душу». Клэй Томпсон искупался в заливе накануне 5-го матча

Атакующий защитник «Голден Стэйт» искупался в заливе Сан-Франциско, чтобы очистить сознание накануне пятого матча финальной серии плей-офф против (2-2).

Клэй опубликовал фото в сторис Instagram, написав: «Океан исцеляет разум, тело и душу».

В субботу «Уорриорз» вернулись в Сан-Франциско, проведя почти неделю в Бостоне. Пятый матч серии состоится в понедельник.

После четырех матчей Томпсон занимает второе место в команде по результативности, набирая 17,3 очка в среднем за встречу.

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