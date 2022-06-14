Джейсон Тейтум: «Серия еще не закончена»

Лидер после поражения от (94:104, 2-3) в ключевом пятом матче финальной серии заявил, что команда не отчаивается.

«Мы сохраняем уверенность. Для начала нам надо выиграть один матч. Нам надо выиграть в четверг.

Мы уже оказывались в подобных ситуациях. Серия еще не закончена. Надо победить в четверг, об этом мы сейчас думаем», – заявил Тейтум.

В понедельник на счету Тейтума 27 очков (10 из 20 с игры), 10 подборов и 4 передачи.

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