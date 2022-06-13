Дрэймонд Грин – о дебюте Джейсона Тейтума в финале: «Думаю, что он отлично справляется»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин похвалил лидера «Бостона» Джейсона Тейтума за игру в финальной серии плей-офф.
«Играть в финальной серии в первый раз очень тяжело. Но думаю, что Тейтум отлично справляется.
Возможно, он не так хорошо бросает по кольцу, как ему или кому-то еще хотелось бы, но в целом я думаю, что он играет хорошо. Вот почему счет в серии – 2-2. Он делает то, что позволяет ему защита, а так делают хорошие игроки», – сказал Грин.
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