Дрэймонд Грин – о дебюте Джейсона Тейтума в финале: «Думаю, что он отлично справляется»

Форвард «Голден Стэйт» похвалил лидера за игру в финальной серии плей-офф.

«Играть в финальной серии в первый раз очень тяжело. Но думаю, что Тейтум отлично справляется.

Возможно, он не так хорошо бросает по кольцу, как ему или кому-то еще хотелось бы, но в целом я думаю, что он играет хорошо. Вот почему счет в серии – 2-2. Он делает то, что позволяет ему защита, а так делают хорошие игроки», – сказал Грин.

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