Юрий Умрихин перейдет из ЦСКА в «Самару»

Разыгрывающий фарм-команды ЦСКА Юрий Умрихин (22 года, 190 см) покинет армейский клуб и продолжит карьеру в «Самаре».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», речь идет о полноценном переходе, а не аренде.

Умрихин – воспитанник ЦСКА, который прошел все стадии молодежного проекта москвичей: СДЮШОР, ДЮБЛ, «Юниор», фарм-клуб. Успел поиграть и за основу красно-синих.

В этом сезоне он провел за второй состав ЦСКА 27 матчей в Суперлиге. Средние показатели – 13,6 очка, 2,6 подбора и 3,8 передачи за 29 минут на площадке.

В «Самаре» Умрихин будет выступать с экс-партнером по фарм-клубу ЦСКА Филиппом Гафуровым, который перешел в команду Сергея Базаревича на правах аренды.

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