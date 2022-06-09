Агент: «ЦСКА активировал опцию продления контракта Алексея Шведа на следующий сезон»

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Агент защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич назвал примерные сроки возвращения своего клиента в строй после операции по поводу перелома двух пястных костей правой руки и сообщил, что Швед останется в ЦСКА еще на один сезон.

«На следующий неделе состоится операция. После ее завершения уже можно будет говорить о точных сроках восстановления. Врачи говорят, что обычно реабилитация после такой травмы составляет два-три месяца. То есть, Алексей должен вернуться в строй к началу нового сезона.

Клуб активировал опцию продления контракта на следующий сезон», — сказал Фимич.

Летом 2021 года Швед подписал с ЦСКА соглашение по схеме «1+1».

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