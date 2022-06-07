Филипп Гафуров продлил контракт с ЦСКА и перешел в «Самару» на правах аренды

Форвард «молодежки» ЦСКА Филипп Гафуров (20 лет, 212 см) подписал с клубом новое 4-летнее соглашение.

В целях получения игровой практики Гафуров отправится в «Самару», где проведет следующие два сезона на правах аренды.

С некоторыми перерывами Гафуров работает в системе красно-синих с 2017 года. Минувшим летом он дебютировал в составе национальной сборной России в товарищеских матчах перед олимпийской квалификацией, а в нынешнем сезоне провел четыре встречи за основу ЦСКА в лиге ВТБ (3,8 очка, 1,8 подбора, 0,5 передачи). Также в сезоне-2021/22 форвард провел 31 матч за ЦСКА-2. Филипп набирал в среднем по 9,9 очка (51,6% двухочковых, 41,6% трехочковых).

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ