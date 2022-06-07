Филипп Гафуров: «Надеюсь вернуться в ЦСКА полноценным игроком ротации»

Форвард ЦСКА Филипп Гафуров, который продлил контракт с клубом на 4 года, рассказал о своих целях.

Молодой баскетболист ближайшие два сезона проведет в «Самаре» на правах аренды.

«Счастлив, что мне выпала возможность и дальше представлять великий клуб ЦСКА. Это новая страница спортивной карьеры для меня и большой шаг вперед. Я перехожу на более высокий уровень, буду стараться приносить максимум пользы и помогать добиваться больших побед и серьезных результатов. Спасибо за доверие клубу и нашим болельщикам, которые поддерживают меня и ЦСКА.

Впереди два сезона в «Самаре», где надеюсь получить большой опыт, прогрессировать и вернуться в ЦСКА полноценным игроком ротации», – заявил Гафуров.

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