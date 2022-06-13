Адам Сильвер не будет присутствовать на 5-м матче из-за протокола по коронавирусу

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Комиссионер НБА Адам Сильвер не будет сегодня присутствовать на пятом матче финальной серии плей-офф из-за протокола НБА по коронавирусу.

В понедельник, 13 июня, в Сан-Франциско состоится пятый матч финальной серии 2022 года между «Голден Стэйт» и «Бостоном». После четырех встреч в серии ничья – 2-2.

Шестой матч состоится в четверг, 16 июня.

Напомним, что комментатор Майк Брин пропустил первые две встречи финальной серии из-за протокола по COVID-19. Его коллега Джефф Ван Ганди также не работал на первом матче.

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