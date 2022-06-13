Грант Уильямс: «Оставшаяся часть финальной серии будет зависеть от нападения «Бостона»

Форвард считает, что команде необходимо прибавить в атаке, чтобы добиться успеха в оставшейся части финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт» (2-2).

«Оставшаяся часть серии будет зависеть от нашего нападения. Если мы будем контролировать ход игры и делать то, что должны делать, мы добьемся успеха. В противном случае, сыграв как надо в защите и позволив сопернику набрать 102 очка, нам будет сложно победить.

Сложно выиграть матч, когда ты совершаешь так много потерь, делаешь меньше бросков по кольцу, чем соперник, и позволяешь ему делать подборы в нападении. Наверное, это самое важное, а также наша жесткая манера игра», – сказал Уильямс.

Стеф Карри вытянул «Голден Стэйт» за уши. Но «Селтикс» могут винить только самих себя