Джордан Пул: «Сегодня нас прорвет в атаке»

Защитник «Голден Стэйт» ожидает сверхрезультативную игру от своей команды в пятом матче финальной серии с (2-2).

«Лично я уверен, что сегодня наше нападение поднимется на новый уровень. В прошлом матче мы упустили много возможностей для открытого броска, чего мы обычно не делаем. Но нам удалось поймать свой ритм, и теперь у нас две победы в этой серии.

Я предчувствую, что сегодня нас прорвет в атаке», – заявил Пул.

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