«Мемфис» продлит контракт Тэйлора Дженкинса на несколько лет

«Мемфис» и главный тренер команды договорились о продлении контракта на несколько лет, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дженкинс занял второе место в голосовании за лучшего тренера сезона-2021/22 после того, как вывел «Гризлис» на второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Мемфис» проиграл «Голден Стэйт» во втором раунде плей-офф (2-4).

Ожидается, что по окончании сезона «Мемфис» также продлит контракт с лидером команды на максимальных условиях. Максимальный контракт, который может получить разыгрывающий – 186 млн долларов за пять лет.

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