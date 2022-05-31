«Портленд», «Атланта» и «Мемфис» могут приобрести Джерами Гранта (The Athletic)

Теги Атланта Детройт Мемфис Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

Форвард «Детройта» Джерами Грант входит в сферу интересов сразу нескольких клубов.

Как сообщает The Athletic, в нынешнее межсезонье за баскетболиста могут побороться «Портленд»«Атланта» и «Мемфис».

Ранее проходила информация, что «Блэйзерс» является серьезным претендентом на приобретение Гранта.

Этим летом Джерами будет иметь право на продление контракта на четыре года и 112 миллионов долларов. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2022/23 (21 млн).

В нынешнем регулярном чемпионате Грант провел за «Детройт» 47 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 1,0 блок-шота.

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