«Портленд», «Атланта» и «Мемфис» могут приобрести Джерами Гранта (The Athletic)

Форвард «Детройта» Джерами Грант входит в сферу интересов сразу нескольких клубов.
Как сообщает The Athletic, в нынешнее межсезонье за баскетболиста могут побороться «Портленд», «Атланта» и «Мемфис».
Ранее проходила информация, что «Блэйзерс» является серьезным претендентом на приобретение Гранта.
Этим летом Джерами будет иметь право на продление контракта на четыре года и 112 миллионов долларов. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2022/23 (21 млн).
В нынешнем регулярном чемпионате Грант провел за «Детройт» 47 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 1,0 блок-шота.
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