«Финикс» собирается обменять Деандре Эйтона по схеме «сайн-энд-трейд»

Ожидается, что «Финикс» будет вести серьезные переговоры об обмене центрового (23 года, 211 см) по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Эйтон по окончании сезона станет ограниченно свободным агентом. «Санз» могут предложить центровому 177 миллионов долларов на 5 лет. У клуба будет возможность повторить предложение со стороны.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат с рекордными для клуба показателями (64-18), но уступил «Далласу» во втором раунде плей-офф со счетом 3-4.

Статистика Эйтона в матчах плей-офф – 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали