Деандре Эйтон, скорее всего, покинет «Финикс»

По словам бывшего вице-президента по баскетбольным операциям «Мемфиса», ныне инсайдера The Athletic Джона Холлинджера, высока вероятность, что «Финикс» этим летом расстанется с центровым .

«Источники сообщают The Athletic, что Эйтон, скорее всего, в следующем сезоне будет играть не за «Финикс», – пишет Холлинджер.

23-летний Эйтон по окончании сезона станет ограниченно свободным агентом. «Санз» могут предложить центровому 177 миллионов долларов на 5 лет. У клуба будет возможность повторить предложение со стороны.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат с рекордными для клуба показателями (64-18), но уступил «Далласу» во втором раунде плей-офф со счетом 3-4.

Статистика Эйтона в матчах плей-офф – 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали