«Атланта» претендует на Деандре Эйтона

Центровой может перейти в «Атланту» в нынешнее межсезонье.

По словам инсайдера The Athletic Джейк Фишер, «Хоукс» определенно хотели бы видеть Эйтона в своем составе на сезон-2022/23.

23-летний баскетболист по окончании сезона станет ограниченно свободным агентом. «Санз» могут предложить центровому 177 миллионов долларов на 5 лет. У клуба также будет возможность повторить предложение со стороны.

Ранее сообщалось, что Эйтон, скорее всего, покинет команду этим летом.

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