«Детройт» проявляет интерес к Деандре Эйтону и Митчеллу Робинсону

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«Детройт» проявляет интерес к центровым Деандре Эйтону («Финикс») и Митчеллу Робинсону («Нью-Йорк»), сообщает Bleacher Report.

Оба игрока этим летом выйдут на рынок свободных агентов, если не заключат новые соглашения со своими клубами.

24-летний Робинсон в этом сезоне провел 72 матча, набирая в среднем 8,5 очка, 8,6 подбора и 1,8 блок-шота. Эйтон (23 года) в 58 матчах набирал в среднем 17,2 очка, 10,2 подбора и 0,7 блок-шота.

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