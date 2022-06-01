«Детройт» проявляет интерес к Деандре Эйтону и Митчеллу Робинсону

проявляет интерес к центровым ( ) и ( ), сообщает Bleacher Report.

Оба игрока этим летом выйдут на рынок свободных агентов, если не заключат новые соглашения со своими клубами.

24-летний Робинсон в этом сезоне провел 72 матча, набирая в среднем 8,5 очка, 8,6 подбора и 1,8 блок-шота. Эйтон (23 года) в 58 матчах набирал в среднем 17,2 очка, 10,2 подбора и 0,7 блок-шота.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?