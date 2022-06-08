НБА. Плей-офф. Финал. «Бостон» примет «Голден Стэйт» в 3-м матче серии

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

В среду, 8 июня, в Бостоне состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Селтикс» Джейсона Тейтума на своей арене примут «Голден Стэйт» Стефена Карри. Текущий счет в серии – 1-1.

НБА

Плей-офф

Финальная серия

Третий матч

Бостон – Голден Стэйт
Дата проведения
9 июня, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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