НБА. Плей-офф. Финал. «Бостон» примет «Голден Стэйт» в 3-м матче серии

В среду, 8 июня, в Бостоне состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Селтикс» Джейсона Тейтума на своей арене примут «Голден Стэйт» Стефена Карри. Текущий счет в серии – 1-1.
НБА
Финальная серия
Третий матч
- Дата проведения
- 9 июня, 04.00, «TD Garden»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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