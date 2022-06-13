Мэджик Джонсон: «Селтикс» решили, что бросают трехочковые лучше, чем «Уорриорз», и поэтому проиграли»

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» поделился своим мнением о том, почему проиграл «Голден Стэйт» в четвертом матче финальной серии (97:107, 2-2).

«Селтикс», должно быть, решили, что бросают трехочковые лучше, чем «Уорриорз», потому что в последние шесть минут каждый их бросок был трехочковым, и они продолжали промахиваться. Вот почему они проиграли!» – написал Мэджик в Twitter.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА