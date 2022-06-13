Эл Хорфорд – об участии в финальной серии: «Наслаждаюсь этими моментами»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Баскетбол

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд рассказал о том, как для него проходит первая в карьере финальная серия.

«Этими моментами надо наслаждаться. И я наслаждаюсь с первого дня, с тех самых пор, как мы в первый раз оказались в Сан-Франциско.

Стараюсь получать удовольствие от этого времени вместе со своими ребятами, выжать максимум. И отдаю всего себя борьбе», – заявил 36-летний баскетболист.

Хорфорд по ходу этого розыгрыша стал лидером по количеству матчей в плей-офф НБА без единого участия в финальной серии (141).

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные