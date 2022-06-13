Эл Хорфорд – об участии в финальной серии: «Наслаждаюсь этими моментами»

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд рассказал о том, как для него проходит первая в карьере финальная серия.
«Этими моментами надо наслаждаться. И я наслаждаюсь с первого дня, с тех самых пор, как мы в первый раз оказались в Сан-Франциско.
Стараюсь получать удовольствие от этого времени вместе со своими ребятами, выжать максимум. И отдаю всего себя борьбе», – заявил 36-летний баскетболист.
Хорфорд по ходу этого розыгрыша стал лидером по количеству матчей в плей-офф НБА без единого участия в финальной серии (141).
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