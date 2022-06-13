Стив Керр: «Дрэймонд был хорош в концовке четвертого матча, помог нам победить»

Главный тренер «Уорриорз» поддержал форварда , который подвергается критике за игру в финальной серии с «Селтикс» (2-2).

По словам Керра, Грин оказался влияние на игру в четвертом матче в (107:97), несмотря на 2 набранных очка.

«Дрэймонд остается Дрэймондом. Он привносит что-то в игру каждый вечер. Одна из вещей, которые были упущены по итогам четвертого матча, это его хорошая игра в концовке.

Он завершил встречу с четырьмя перехватами, блестяще сыграл в защите. Он сделал то, в чем мы нуждались для победы в матче», – заявил Керр.

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Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА