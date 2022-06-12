Дрэймонд Грин – Эндрю Уиггинсу: «Как это позорно, что твой предыдущий рекорд был всего 11 подборов»

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин посмеялся над партнером по команде Эндрю Уиггинсом, который установил рекорд карьеры по подборам (16) в 4-м матче финальной серии плей-офф против «Бостона» (107:97, 2-2).

«Мы со Стефом уже одевались, Уиггинс готовился пойти в душ. В раздевалку вошел наш пресс-атташе Рэймонд Риддер и сказал Уиггинсу: «Чувак, ты установил рекорд по подборам, твой лучший показатель до этого был 11».

Я знаю, что Стеф этого не скажет, но он точно подумал то же, что и я. Я сказал: «Уау, Уиггс, это невероятно, 16 подборов, но мы обязаны сказать тебе, как это позорно, что твой предыдущий рекорд был всего 11 подборов. Но неважно, ты сделал это, когда мы больше всего в этом нуждались, и это потрясающе», – рассказал Грин.

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