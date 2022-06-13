Мэджик Джонсон: «Жду от Дрэймонда трипл-дабл в пятом матче»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Прославленный игрок НБА Мэджик Джонсон ожидает, что форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин соберется и проявит лучшие качества в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (2-2).

На данный момент на счету Дрэймонда 17 очков и 18 фолов после четырех матчей финала.

«Жду от Дрэймонда трипл-дабл в пятом матче.

Независимо от того, кто выиграет серию, Стеф Карри должен стать MVP, потому что он показывал доминирующий стиль игры в первых четырех встречах», – написал Мэджик в твиттере.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные