Мэджик Джонсон: «Жду от Дрэймонда трипл-дабл в пятом матче»

Прославленный игрок НБА Мэджик Джонсон ожидает, что форвард «Уорриорз» соберется и проявит лучшие качества в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (2-2).

На данный момент на счету Дрэймонда 17 очков и 18 фолов после четырех матчей финала.

«Жду от Дрэймонда трипл-дабл в пятом матче.

Независимо от того, кто выиграет серию, должен стать MVP, потому что он показывал доминирующий стиль игры в первых четырех встречах», – написал Мэджик в твиттере.

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