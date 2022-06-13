Стефен Карри – о чемпионском окне «Уорриорз»: «Мы еще на многое способны»

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу чемпионских амбиций нынешнего костяка в предстоящих сезонах.

«Мы еще на многое способны.

Существует возрастной фактор, это так, но это никак не сказывается на том, как мы действуем в этом плей-офф, на нашем подходе. Это не сказывается на нашем уровне уверенности», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» 34-летнего Карри играет в финальной серии в шестой раз за последние восемь лет.

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

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