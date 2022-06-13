Име Удока: «Если бы мы правильно играли в атаке, то вели бы в финале 3-1, как минимум»

Главный тренер «Селтикс» оценил игру команду в первых четырех матчах финальной серии против «Уорриорз» (2-2).

«Если бы мы правильно играли в атаке, то сейчас вели бы в серии 3-1, как минимум.

Независимо от исхода матчей, побеждали мы или проигрывали, «Уорриорз» набирали примерно одинаковое количество очков. Так что многое зависит от нашей атаки. Защитой я в целом доволен, а вот на чужой половине нам не хватает стабильности.

Я верю в то, что мы делаем в защите. Что касается , то мы не можем играть против него так же, как против других звезд, потому что рядом с ним есть много других людей, которые могут таскать мяч и разыгрывать. Многие свои очки Карри набирал в быстрых атаках и после потерь», – заявил Удока.

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