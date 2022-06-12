Кендрик Перкинс: «Стефен Карри должен стать MVP финала независимо от исхода»

Чемпион НБА 2008 года в составе отдал должное разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри за его выступление в финальной серии этого года.

«Я считаю, что должен стать MVP финала независимо от исхода! Он был лучшим игроком в серии с огромным отрывом. Этот парень набирает в среднем 35 очков!» – написал Перкинс в твиттере.

Карри лидирует в гонке за MVP финала по версии NBA.com. В первых четырех матчах серии (2-2) он набирал в среднем 34,3 очка, 6,3 подбора и 3,8 передачи при реализации 50% бросков с игры и 49% трехочковых.

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