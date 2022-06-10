Михаил Кулагин может вернуться в «Нижний Новгород»

заинтересован в продлении контракта с разыгрывающим (27 лет, 191 см).

Также интерес к Кулагину-младшему проявляют и .

В середине мая «Нижний Новгород» сообщил, что Кулагин покинул команду в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2021/22 Кулагин сыграл в 20 матчах Лиги ВТБ. Его показатели составили 9,6 очка, 2,7 подбора, 2,1 передачи, 0,8 перехвата в среднем за матч.

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