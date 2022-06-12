Леброн Джеймс: «Этот плей-офф смотрел на Мальдивах»

Форвард рассказал о своем отпуске после того, как не попал в плей-офф.

«Я отвез жену на Мальдивы сразу после окончания сезона. Это место, о котором она мечтала, но никогда не думала, что я соберусь туда поехть. Каждый раз, когда она спрашивала меня об этом, я отвечал: «Нет, это чертовски долго. Это слишком далеко. Я только что закончил играть в июне. У меня есть только полтора месяца на отдых, после чего я снова начну работать».

Когда я сказал ей, что мы едем, она не поверила мне. Она поверила только тогда, когда мы подъехали к самолету. В тот момент она сказала: «Вот черт, ты серьезно». Я смотрел матчи плей-офф буквально на Мальдивах. Мне пришлось просыпался в 3 часа ночи. Мне было неприятно, что я не участвую в этих матчах, поэтому я не хотел это смотреть. Это ведь лучшая часть сезона. Но я смотрел как фанат, который просто любит эту игру», – сказал Леброн.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?