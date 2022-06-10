Джейсон Тейтум по ходу плей-офф вдохновлялся видео с игрой Леброна в 6-м матче с «Селтикс» в 2012 году

Лидер «Селтикс» признался, что по ходу плей-офф-2022 вдохновлялся видео с игрой звездного форварда в знаменитом шестом матче серии «Хит» – «Селтикс» в 2012 году.

«Когда мы уступали 2-3 в серии с «Бакс» и отправились на игру в , я смотрел хайлайты Леброна с шестого матча серии «Майами» – «Бостон», когда они уступали 2-3 в 2012-м. Он выдал потрясающую игру, это одна из лучших вещей, что я видел в жизни.

Когда оказываешься в разных положениях и ситуациях полезно посмотреть, как справлялись те, кто имел с этим дело до тебя», – сказал Тейтум.

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