Леброн Джеймс: «Мог бы оказать «немедленное влияние» на «Майами» или «Голден Стэйт»

Суперзвезда назвал команды, которым он мог бы помочь в этом розыгрыше плей-офф.

«Если есть команды, на которые, как мне кажется, я мог бы оказать немедленное влияние в этом плей-офф, и мы стали бы особенными, то это или , однозначно», – сказал Джеймс в одном из эпизодов шоу The Shop.

Леброн выступал за «Майами» с 2010 по 2014 год и выиграл с командой два чемпионских титула (2012, 2013).

Выступая за «Кливленд», Джеймс играл против «Уорриорз» в четырех финальных сериях подряд (2015-2018).

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?