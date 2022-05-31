Стивен Эй Смит: «Стеф Карри выиграет еще два титула и затмит Леброна»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Голден Стэйт» способен одержать несколько побед в чемпионате в ближайшие сезоны.

«Я верю, что Стеф Карри выиграет пять чемпионских титулов в своей карьере и затмит , который застрянет на четырех. Я вижу «Уорриорз», глубина состава которых достигает как минимум восьми игроков. И я готов сказать, что выиграет два из трех следующих титулов.

Я имею в виду , . Я держу в уме . Да, я понимаю, что он отсутствовал весь сезон. Но это хорошо обученный семифутер, которого вы сможете добавить в команду. Кевон Луни все еще там, Дрэймонд все еще там. Так что мне нравятся их шансы. Игра Мозеса Муди мне тоже нравится», – сказал Смит.

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