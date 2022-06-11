Стефен Карри и Клэй Томпсон одинаково отпраздновали потерю «Селтикс» в 4-м матче

Звездные игроки «Голден Стэйт» Стефен Карри и одинаково отреагировали на потерю «Селтикс» в четвертом матче финальной серии.

После того, как мяч покинул пределы площадки, Стеф и Клэй одновременно показали направление следующей атаки левой рукой. Сразу же после соответствующего решения судей оба баскетболиста победно вскинули правую руку вверх.

Карри завершил встречу с показателями 43 очка, 10 подборов и 4 передачи. Томпсон набрал 18 очков, совершив 2 подбора и 2 блок-шота. «Уорриорз» одержали победу 107:97 и сравняли счет в серии – 2-2.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале