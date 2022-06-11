Клэй Томпсон: «В шоке, что Стефен Карри не попал в первую символическую пятерку НБА»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон отдал должное одноклубнику Стефену Карри.

Стеф набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи в четвертом матче финальной серии против «Бостона» (107:97, 2-2). Он реализовал 7 из 14 3-очковых и 14 из 26 бросков с игры.

«Я в шоке от того, что он не был выбран в первую символическую пятерку НБА, но это уже не имеет значения», – заявил Томпсон.

Карри оказался во второй сборной лиги по итогам нынешнего сезона. За включение игрока в первую команду проголосовали только 9 из 100 журналистов.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные