Клэй Томпсон: «В шоке, что Стефен Карри не попал в первую символическую пятерку НБА»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» отдал должное одноклубнику .

Стеф набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи в четвертом матче финальной серии против (107:97, 2-2). Он реализовал 7 из 14 3-очковых и 14 из 26 бросков с игры.

«Я в шоке от того, что он не был выбран в первую символическую пятерку , но это уже не имеет значения», – заявил Томпсон.

Карри оказался во второй сборной лиги по итогам нынешнего сезона. За включение игрока в первую команду проголосовали только 9 из 100 журналистов.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале