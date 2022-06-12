Стефен Карри: «Один провал – и меня снова начнут критиковать»

Журналист Восни Ламбре в подкасте Билла Симмонса рассказал об отношении разыгрывающего «Голден Стэйт» к всеобщему признанию.

«Пару недель назад у нас на шоу был репортер НБА Маркус Томпсон, и он рассказал о своей беседе со Стефом. Он сказал Стефу: «Чувак, ты состоявшая звезда, все преклоняются перед тобой, даже Леброн подлизывается к тебе публично. Ты все доказал. Ты состоялся».

И ответ Стефа был таким: «Достаточно одного провала, и меня снова начнут критиковать», – рассказал Ламбре.

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