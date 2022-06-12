Стив Керр: «Стеф Карри находится в лучшей физической форме за всю карьеру»

Главный тренер «Голден Стэйт» после 4-го матча финальной серии плей-офф против (107:97, 2-2) заявил, что разыгрывающий команды Стефен Карри сейчас находится в лучшей физической форме за всю карьеру.

«Жесткость игры в этой серии, конечно, поражает. У «Бостона» явно лучшая защита в лиге, огромный и мощный игрок на каждой позиции.

И то, что Стеф выдерживает такое давление на протяжении всей игры и может при этом защищаться на другой стороне площадке, когда они идут на него, доказывает, что он находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру, и это позволяет ему делать то, что он делает», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале

Счет в финале НБА вновь сравнялся, а Карри набрал 43 очка! Чего ожидать от будущих матчей?