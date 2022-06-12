Игроки ЦСКА провели тренировку для особенных детей

Теги ЦСКА Антон Юдин видео Иван Ухов Антон Карданахишвили Александр Евсеев Баскетбол

Игроки ЦСКА Иван Ухов, Антон Карданахишвили и Александр Евсеев вместе с тренером Антоном Юдиным провели на Ходынском поле тренировку для особенных детей.

«Сезон законен, но баскетбол не остановился на этом, поэтому начинается летний сезон. Контакт нашли с первого упражнения на тренировке. Тренер давал очень интересные упражнения, которые нужно было не просто сделать, а подумать. Ребята все хорошие, дружные, было приятно с ними поиграть и потренироваться», – рассказал Ухов.

Юные баскетболисты по ходу сезона становились участниками социального проекта Евролиги One Team.

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