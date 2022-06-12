Никола Вучевич планирует сыграть за Черногорию в квалификации чемпионата мира

Центровой вошел в предварительный состав сборной Черногории на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2023.

Черногория 1 июля сыграет с Францией в Подгорице, а 4 июля проведет выездной матч против Португалии. Команда занимает второе место в группе E с 2 победами и 2 поражениями.

31-летний Вучевич набирал в среднем 17,6 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи в 73 матчах регулярного чемпионата сезона НБА-2021/22.

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