У сборной Словении возникли проблемы со страховками Дончича и Драгича

Игроки НБА Лука Дончич («Даллас») и Горан Драгич ( ) готовы помочь словенской сборной в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира, однако Федерация баскетбола Словении столкнулась с неожиданными препятствиями.

В начале мая президент федерации Матей Ержавец сообщил, что сумма страховки по контракту Дончича пока неизвестна. Ситуация не изменилась по сей день.

«У нас в команде одна из самых больших звезд баскетбольного мира, которая готова пожертвовать своими выходными посреди лета, но мы до сих пор не получили информацию о том, где, как и к какому сроку мы должны зарегистрировать и застраховать таких знаменитостей, как Лука Дончич и , – заявил генеральный секретарь Федерации баскетбола Словении Радослав Нестерович.

Нестерович надеется, что ситуация в конечном итоге разрешится.

Сообщается, что стоимость страховки станет выше из-за нового контракта Дончича с «Далласом» на 207,1 млн долларов. По информации СМИ, федерации необходимо будет покрыть 100 000 долларов по страховке Дончича и 15 000 по страховке Драгича.

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