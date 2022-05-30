Горан Драгич вернется в сборную Словении в квалификации чемпионата мира-2023

Ожидается, что разыгрывающий этим летом вернется в сборную Словении и поможет команде в квалификации чемпионата мира-2023, сообщает BasketNews.

36-летний защитник сыграет в матче против Хорватии 30 июня, после чего, скорее всего, завершит карьеру в национальной сборной.

Как сообщает словенское издание SportKlub, Драгич не хочет выступать на предстоящем Евробаскете-2022.

Последний раз Драгич играл за сборную Словении в 2017 году, когда помог своей национальной команде завоевать золото . Он набрал 35 очков в финальном матче и был признан MVP турнира.

Ранее Лука Дончич подтвердил, что планирует играть за словенскую сборную этим летом.

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